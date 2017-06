Debutant efter 3½ år?

Jeg læste i en lille notits i sidste nummer af Gladsaxe Bladet, at der var blevet samlet penge ind til Kristine Henriksen fra Socialdemokraterne, fordi hun havde været på talerstolen i byrådet for første gang.

Kristine udtalte til Gladsaxe Bladet, at hun ikke har været på talerstolen før, da man jo ikke skal gå på talerstolen bare for at sige noget, hvilket jeg godt kan give hende ret i.

Men det overrasker mig at vi har folkevalgte politikere i byrådet der ikke har noget at sige i byrådssalen. Jeg undrer mig virkelig over at Kristine Henriksen ikke i byrådssalen har haft noget berigende, informativt, supplerende eller måske nytænkende at sige i de sidste 3½ år. Hun må da have haft nogle egne betragtninger til de mange emner der har været diskuteret, som hun syntes de andre byrådspolitikere eller os som borgere kunne have gavn af at få del i.

I øvrigt synes jeg det er en sjov lille tradition, det med at der samles penge ind til debutanter første gang de går på talerstolen i vores byråd.



Lea Neumann

