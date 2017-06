Der bliver ryddet op

Beboere på Triumfvej har med stor undren fulgt anlægsarbejdet med cykelstier og fortove, der skal gøre det mere trafiksikkert for eleverne på Stengård Skole at komme til og fra skole.

Som Gladsaxe Bladet tidligere har vist stod et par standere til trafiklys nærmest midt i fortovet.

-De bliver flyttet tættere på kantstenen, så de ikke står så meget i vejen, og så kan vi undre os over, at det arbejde ikke blev lavet sådan fra start, siger Ole Skrald Rasmussen (A), formand for trafik- og teknikudvalget.

-Det har også virket helt skørt, at der står en kæmpe mast midt ude på den nye cykelsti, men den hører under Dong, og så skal de fjerne den.

-Der er også et elskab, som skal fjernes på samme måde, så fortovet kan rumme to rækker fliser, siger Ole Skrald Rasmussen.