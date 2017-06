Der er stadig ledige pladser

Intelligente mennesker keder sig som bekendt aldrig. Men skulle det hælde derhenad for nogle skoleelever i løbet af sommerferien, så er der stadig for at komme på nogle af de hold, der er oprettet med sommerferieaktiviteter.

Mange pladser blev revet væk, da der blev åbnet for tilmeldingerne, men efter at alle tilmeldinger er registreret, og der er taget højde for dobbeltbookinger, ser resultatet sådan ud lige nu:

Uge 26

Atletik (4.-7. klasse)

Taekwondo (7.-8. klasse)

Brydning, uge 26 (0.-10. klasse)

Uge 27

Teater og leg med Gawenda, (3.-7. klasse)

Tennis, Gladsaxe Tennis Klub (4.-9. klasse)

Uge 28

Teater og leg med Gawenda (3.-7. klasse)

Uge 29

Bibliografens Filmworkshop (7.-10. klasse)

Cheerleading (4.-8. klasse)

Svømning, (1.-7. klasse)

Badminton (1.-6. klasse)

Uge 30

Svømning, Bagsværd svømmehal

(1.-7. klasse)

Uge 31

Kano og Kajak (4.-8. klasse)

Lav din egen APP (6. klasse – 18. år

Parkour, GIF, (3.-10. klasse)

Rollespil, Babylon (3.-10. klasse)

Tennis, Gladsaxe Tennis Klub (4.-9. Klasse)

Uge 32

Kidsvolley (2.-7. klasse)

Spejder, DDS Bagsværd (3.-4. klasse

Tegneserieworkshop (6. klasse – 18- år)