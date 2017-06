Det gode byliv skal have

Bagsværd bymidte udbygges med spændende boliger, og det giver bymidten nyt og mere liv.

I det hele taget betyder det meget for Bagsværd at få så mange nye borgere. Desværre ser det ud til at samme ambitiøse udvikling mangle hvad angår byrummet. Med to store højhuse er byen udfordret på i forvejen at opnå det gode uderum, fordi der står en strid blæst ned i mellem bygningerne og man har sjældent lyst til at opholde sig netop her.

Hvis man lader øjet vandre på en gåtur i præcis dette område ved højhusene, så er det betonflader og facader med klistermærker der fylder vinduerne ud, trods en længere diskussion i nærværende lokalblad mellem lokalaftaler politisk bestemt og borgeres frustration over at møde så intetsigende facader andre steder i kommunen.

Værre bliver det dog, hvis man går op af Bagsværd Hovedgade i retning af Hareskoven, hvor tomme og nedslidte lokaler i årevis har stået gabende tomme.

På Vadstrupvej står et stort og mægtigt byggeri lige for, og endnu en dagligvarebutik vil åbne i den forbindelse. Dog vil jeg efterspørge det gode bylivs muligheder.

Hvor er cafeerne, hvor er det der giver lyst til at sætte farten ned og tage sig tid til at gå i byens gader?

Søborg lykkes med en lang og mangfoldig bygade. Hvorfor er det ikke velkomment i Bagsværd ?

Det er i min forståelse at der har været mange initiativer på cafeer bla. som har fået afslag.

Skal vi kun have pizzaerier og ejendomsmæglere i den by der lige nu bejler til hovedstadens borgere om at prøve forstadslivet.

Signe S Jensen

Højgaards Alle 33