Det kan næsten klares på en cykel

AB Gladsaxe måtte af sted på adskillige lange busture til kampene i 1. division. Nu er de grønblusede tilbage i 2. division, og så er rejseudgifterne på det nærmeste elimineret. Brutalt sagt er det lige før mange af turene kunne klares på cykel.

Det blev en kendsgerning efter der er trukket lod til de tre puljer i 2. division.

AB Gladsaxe er kommet i pulje 1, der ser sådan ud: AB Gladsaxe, Brønshøj Boldklub, oprykkerne fra Skovshoved IF med den tidligere ABer Simon Bræmer på holdet, Næstved Boldklub, B93, Hvidovre IF – der har fået den tidligere AB-træner Per Frandsen som ny træner – Frem og oprykkerne fra Hillerød.

Det endelige kampprogram ventes at foreligge 27. juni.

På spillersiden er kontrakten med Kristian Uth forlænget, mens Jonas Henriksen har skrevet kontrakt med Helsingør FC.