Det kommunale sygefravær falder

Gladsaxe 19 pladser frem på oversigt

Mens Gladsaxe i 2015 lå som nummer 41 på listen over sygefraværet i de 98 kommuner, så blev positionen i 2016 forbedret med 19 pladser, så man nu ligger nummer 22.

I 2015 var sygefraværet på 5,3 procent hvilket svarer til 12,1 dage. I 2016 var fraværet på 4,9 procent, og det svarer til 11,2 dage.

Det fremgår af tal som Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har offentliggjort omkring sygefraværsstatistikker for 2016.

Gladsaxe Kommunes sygefravær er under gennemsnittet i hele landet, hvor sygefraværsprocenten er 5,3 i 2016. Sygefraværet er faldet i hele landet fra 2015 til 2016. Også sygefraværet i kommunerne i Region Hovedstaden er faldet fra 2015 til 2016, fra 5,5 procent til 5,4 procent. Gladsaxe Kommune har det tredje laveste sygefravær i Region Hovedstaden. I opfølgningsredegørelsen, der blev forelagt Økonomiudvalget i slutningen af februar blev det, på baggrund af udviklingen i sygefraværet, besluttet at ændre Kommunestrategiens målsætning, således, at ”Gladsaxe Kommunes sygefravær med udgangen af 2018 er blandt den tredjedel af landets kommuner, der har det laveste sygefravær”. Dette mål er nået for 2016.