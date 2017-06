Det var sjovt – og lidt hårdt

Dårligt var de yngste deltagere kommet over målstregen før de lige strakte hals, så de kunne få hængt en medalje om halsen. Et synligt bevis på at de havde løbet 2, 5 eller 10 km. En fortjent belønning og måske en inspiration til at udvide samlingen de kommende år.

Gladsaxeløbet levede i den grad op til at være et socialt løb med deltagelse af familier eller klubber, og der er meget at tale om i de kommende måneder.

Vejret var i topform søndag formiddag og middag og efter en god, grundig opvarmning blev deltagerne sendt ud på ruterne.

Der blev løbet stærkt, der blev luntet, der blev gået, der blev kørt på løbecykel og der blev skubbet i klapvogne.

Kommunalvalget nærmer sig, og det kunne ses på deltagerlisten. Enhedslisten havde otte deltagere, Socialdemokraterne syv og Venstre seks deltagere – og nogle af dem ærgrede sig med glimt i øjet over at de ikke havde fået trænet lidt mere.

Folketingspolitiker Joachim B. Olsen fik vist, at han er bedre til at støde kugler end til at løbe.

Løbet arrangeres af Nordea, Gladsaxe Bladet og FIG. Sidstnævnte repræsenterer jo klubberne, og i år var det især skøjteløberne, der med deres ishockeytrøjer i den pæne varme satte deres præg på løbet. Der var både ishockeyspillere og kunstskøjteløbere med.

I det gode vejr valgte adskillige at holde en mindre picnic for lige at få pulsen ned igen.



8-årig vandt

Liva Johansson er otte år og dyrker atletik i Bagsværd Atletik Club og var hurtigste pige på 2 km med den fornemme tid 10,08. Til daglig går Liva i 1. klasse på Stengård Skole.

Foto: Kaj Bonne.



Debut på 10 km

Anton Rosbjørn Berner-Magnusson kan godt lide at løbe – og da mor Karina Berner er en fremragende løber – og så sent som for 14 dage siden vandt hun Moseløbet – så var det naturligt, at hun fulgtes med Anton, da han for første gang løb 10 km.

Efter en flot 5 km i Moseløbet på 22,00 min. ville 9-årige Anton prøve kræfter med den dobbelte distance. Og det klarede han flot. Han blev nr. 2 i drengegruppen med tiden 51,04 – og som det ses på fotoet var der kræfter til en lille spurt: – Det var meget hårdt, så jeg foretrækker at løbe 5 km. Men det var sjovt at prøve, og jeg er stolt af mig selv, sagde Anton, der går i 3. klasse på Grønnemose Skole.

Foto: Kaj Bonne.



Samaritter-hjælp

Karl Seier var på det det store ishockeyhold, der løb med, nu hvor isen er blød. Uheldigvis for Karl, så forvred han knæet, lige efter at han var

kommet ud af tunnellen.

Heldigvis var førstehjælpen ikke langt væk, og samaritter var klar til at hjælpe ham.

– Jeg håber ikke, at det er alt for alvorligt, for jeg vil gerne kunne spille ishockey, når sæsonen begynder igen, sagde Karl, der skal op i 6. klasse på Gladsaxe Skole.

Foto: Kaj Bonne.



Vinderen holdt igen

Bagsværd Atletik Club bakker godt op om Gladsaxeløbet med frivillige og løbere. Blandt de sidstnævnte var 20-årige Joachim Weel Rosbo, der brugte 17.30 til at komme rundt på ruten, da han i suveræn stil løb først over tidstagningsmåtten efter de 5 km..

-Jeg gav mig ikke fuldt ud, for jeg havde været i gang med noget intervaltræning om lørdagen, forklarede Joachim, der er ved at bygge sin fysik op, så han for alvor kan konkurrere på seniorplan. Det er noget, der tager tid, og der skal ydes en enorm indsats, hvis han f.eks. skal kvalificere sig til OL på 5.000 meter distancen. Men på længere sigt kan maratondistancen også komme på tale.

Foto: Kaj Bonne.



Fodrap politiker

Byrådsmedlem Trine Henriksen fra Enhedslisten har mange gange tidligere vist sin

hurtighed i Gladsaxeløbet. I år var ingen undtagelse. Trine fandt et fornuftigt løbetempo, som hun holdt gennem alle 10 km. Med tiden 50,07 var hun bedst af samtlige kvinder på den lange distance.

Foto: Kaj Bonne.



Brækket hånd

En brækket hånd var ingen hindring for en kraftig spurt af Hjalte Birk Lambertsen (tv.), der skal op i 6. klasse på Grønnemose Skole efter ferien. Laurits Fredslund de Blanck var også blandt de forreste på 2 km.

Foto: Kaj Bonne.



Løbestærk familie

Frida Elleberg Møller på 10 år (med nr. 470) nåede i mål på den flotte tid 24,45 på 5 km. Frida skal op i 4. klasse på Bagsværd Kostskole, og hun har nok at se til, da han både ror i Bagsværd Roklub og sejler jolle. Og løbe kan hun også. Her ses hun sammen med far Martin Petersen, der måtte melde afbud med en skade, og mor Lotte Møller og lillesøster Anna, der også fik en medalje.

Foto: Kaj Bonne.



Hurtig ung mand

Simon Skafte Johansen på ni år fra ORI i Frederikssund havde taget turen til Gladsaxe sammen med sin far. Og så blev vi lige præsenteret for et løbetalent af usædvanlig klasse. Simon drønede af sted som en gazelle, og de 2 km blev tilbagelagt på 7.14. Det giver en gennemsnitshastighed omkring de 17 km i timen. Han var i mål 46 sekunder før nummer to som også havde masser af fart på.

-Jeg ville lige prøve at løbe et motionsløb, forklarede Simon, der er så ung, at han kan husere på den gode måde i sin aldersklasse i en håndfuld år. Det er allerede blevet til adskillige sejre. Der er dog også tid til at spille fodbold.

Foto: Kaj Bonne.



Medaljer

Arne Fogt – som mange kender fra lokalhistorisk forening – og Svend Breum (th.) – mangeårig formand for Gladsaxe IF – sørgede for, at alle børn fik hængt en medalje om halsen, efter at de var kommet i mål.

Foto: Kaj Bonne.





Foto: Kaj Bonne. – Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk