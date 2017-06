Det var som det skulle være

De handlende bag Søborgs Hjerte og Søborg Butiksliv havde lagt sig i selen for at skabe masser af underholdning kombineret med en bunke gode tilbud og lige så mange steder garneret med gode ting til tørsten og sulten.

Derfor blev Søborg Natten op til pinsen det helt store tilløbsstykke, hvor mange fra Søborg Hovedgade og de tilstødende veje og alleer dukkede op for at kigge på og for at handle.

Men der kom også folk fra Buddinge, Mørkhøj, Stengård og Bagsværd – og der blev også bemærket folk fra Gentofte.

Og der var virkelig gang i kasseapparaterne. Og kontakten mellem de handlende og forretningsindehaverne og personalet var tit tæt som i de såkaldt gode gamle dage. En hyggesludder og lidt ekstra informationer kan være godt for stressniveauet, når det skal nedad.

Vejret har jo stor betydning for arrangementet, og temperaturen lå på det rette niveau, så det var behageligt at opholde sig udendørs.

Og så er der altså noget specielt hyggeligt ved at sidde ude og nyde maden sammen med familien og/eller vennerne i en stressfri atmosfære.

Nogle af forlystelserne for børn var så efterspurgte, at der var forholdsvis lange køer, men det tog man i stiv arm.



Fotos: Kaj Bonne.

Se mange flere fotos på gladsaxebladet.fotokajbonne.dk