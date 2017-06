Digital overvågning droppes i Gladsaxe Svømmehal

Gladsaxe Kommune har besluttet ikke at installere overvågningsanlægget Poseidon, når Gladsaxe Svømmehal skal renovere Gladsaxe Svømmehal. Poseidon blev installeret i Bagsværd Svømmehal for nogle år siden. Ved samme lejlighed blev det så besluttet, at Gladsaxe Svømmehal også skulle have installeret Poseidon, når svømmehallen på et tidspunkt skulle renoveres.

Nu er tiden så kommet til at renovere Gladsaxe Svømmehal. Derfor blev der i budgettet afsat penge til både at renovere svømmehallen og installere Poseidon. Men Idrætsanlæggene mener ikke, at Poseidon har samme berettigelse i Gladsaxe Svømmehal, som i Bagsværd Svømmehal. Bagsværd Svømmehal er bygget i forskudte plan, hvilket gør det vanskeligt for livredderne at overskue hele svømmehallen, mens oversigtsforholdene i Gladsaxe Svømmehals 50 meter bassin er langt bedre.

Derudover er belysningen i Gladsaxe Svømmehal ikke tilstrækkelig til, at systemet kan fungere her. Derfor vil det sandsynligvis koste 1,7 millioner kroner mere end beregnet til ny belysning, hvis Poseidon skal kunne fungere i Gladsaxe Svømmehal. Samtidig vil hallen skulle lukkes helt eller delvist, hver gang kameraerne over bassinet skal repareres, fordi det er nødvendigt at opstille stilladser.

Derfor har Byrådet besluttet, at opgaven med at overvåge Gladsaxe Svømmehal fortsat skal løses af livreddere. I stedet bruges pengene til at gennemføre den samlede renovering af svømmehallen, som har vist sig at blive dyrere end forventet, og fordi de bygningssagkyndige ikke kan anbefale, at der ændres på dette projekt.

– Det har desværre vist sig at være mere kompliceret og omkostningsfuldt at etablere overvågningssystemet i Gladsaxe Svømmehal end først forventet. På den baggrund mener jeg, at vi skal prioritere, at vi får renoveret svømmehallen på den bedst muligt måde til gavn for brugerne. Og jeg er helt tryg ved, at vi fortsat lader de gode livreddere, vi har, sørge for sikkerheden i svømmehallen, siger Katrine Skov (A), formand for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.