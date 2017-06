Drømmebilerne kommer tættere på

Der står en lækker Audi, der står en mindst lige så lækker BMW og ved siden af står der en Lexus – der allerede er solgt.

Der er gang i bilsalget som aldrig før, og der er virkelig gang i leasingaftalerne.

Så for bilforhandlerne gælder det om at være helt fremme i skoene for at kapre kunderne.

Daugaard Biler på Vandtårnsvej har netop ved månedsskiftet taget nye lokaler i brug i nummer 64, og her præsenteres ikke mindst biler i den noget dyre ende.

-Vi kalder det drømmebiler, fortæller salgschef Dennis Nielsen.

-Det er biler, der for manges vedkommende kan købes for over 500.00 kr. – eller de kan leases.

-Ofte er der tale om biler, som vi har hentet i Tyskland. En kunde har måske set sig forelsket i en speciel Audi eller BMW eller VW, og så kontakter han os. Vi tager kontakt til vores forbindelse i Tyskland, og så sørger han for det videre fornødne, siger Dennis Nielsen.

Leasingchef Carsten Dreyer understreger, at bilerne ofte kan fås til en god pris, fordi de er over tre år gamle, og det påvirker så afgifterne i den gode retning, når de hentes over grænsen.

Lexus-modellerne ses ikke ret ofte i Danmark, men nu stiger antallet i hvert fald lidt. For dårligt var modellen i de nye lokaler solgt før en kunde meldte sig og fortalte, at han også ville have sådan en.