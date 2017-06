Elsker Gladsaxe kultur…

Gladsaxe Kommunes Integrationsråd fejrer år efter år fremmed kultur i Gladsaxe, men de burde fejre dansk kultur. Integration finder sted, når immigranter og deres efterkommere lærer, forstår og tilpasser sig dansk kultur.

Integrationsrådet kalder sin fest for “Gladsaxe Loves Culture”, men hvis borgerne i Gladsaxe virkelig elsker kultur, hvorfor vil de så ikke sætte deres børn på Skovbrynet Skole?

Magthaverne i Gladsaxe har i årevis forsøgt at tiltrække og tvinge ressourcestærke etnisk danske familier til Skovbrynet Skole. På skolen er der klart flertal af ikke-etnisk danske elever, og multikultur er hverdag.

I sine bestræbelser på at få skolen til at virke har byrådet endda mod lærergruppens ønsker gennemtvunget en ny international profil med vægt på engelsk. Det kostede både en skoleleder og tre medlemmer af skolebestyrelsen. Og i globaliseringens navn flyver byrådet endda elever fra skolen til Japan, det kostede 296.354 kr. sidst.

Det kan vel egentlig ikke blive meget mere “globalt” og multikulturelt, end det er på Skovbrynet skole. Det eneste der mangler er desværre bare flere etnisk danske elever. Den radikale formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Gladsaxe, Claus Wachmann, må føle sig hårdt ramt. Problemet skyldes jo i høj grad, at hans egne radikale vælgere ikke kunne drømme om at deltage i projektet.

Kristian Tørning

Folketings- og regionsrådskandidat for Dansk Folkeparti