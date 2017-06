En ren vindersituation

Kennel Team Jomere – der har schæferhundeopdræt som sit gebet – var i forrige uge på besøg i kontorhaven på Kildegården, med syv hvalpe – tre tæver og fire hanner på 7½ uge. Hvalpene er født 27. april.

John Christiansen fra kennelen har familiemæssige relationer til Kildegården. Hans mor Ulla Christiansen er frivillig medarbejder i genoptræningen, og det var via hende besøget var kommet i stand.

Der var mødt ca. 50 beboere, plus pårørende og personale op, og besøget blev en rendyrket succes.

Der var jubel og glædestårer hos de ældre, og folkene fra kennelen blev selv helt rørte ved at se de ældre have den store fornøjelse med at dufte, røre, sanse og se alle hvalpene.

Der kom en sidegevinst ud af besøget, fordi hvalpene blev vænnet en smule ekstra til at være sammen med mennesker.