Et ordentlig menneske trak sig

Demokrati er det bedste af alle de dårlige politiske systemer, sagde Winston Churchill.

I Danmark er der en tradition for at man behandler andre folk anstændigt, selv om man ikke har samme politiske opfattelse.

Bølgerne kan af og til gå lidt højt ved byrådsmøderne, når de politiske forskelle virkelig præsenteres.

Når man tilhører blå blok forventes man jo ikke ligefrem at sende fanbreve til en socialdemokratisk borgmester.

Men man har respekt for hinanden.

Det slog igennem, da borgmester Karin Søjberg Holst (A) holdt afskedsreception i torsdags.

10. juli sætter Trine Græse sig i borgmesterstolen i hvert fald frem til årsskiftet. Der er jo kommunalvalg 21. november.

Repræsentanter for de øvrige byrådspartier holdt taler, og det gennemgående træk var, at Karin Søjberg Holst i sine mange år som borgmester havde været et ordentlig menneske. Man kan godt tale pænt til andre mennesker, selv om man kan være rygende politisk uenig.

Og generelt er der gennem mange år indgået meget brede forlig.

Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti talte om hyggelige shoppingture med borgmesteren ved diverse kongresser. Han havde nærmest ageret pakæsel, når indkøbene skulle slæbes hjem. Og borgmesteren havde fået ham til at tage slips på.

Michele Fejø fra Liberal Alliance plejer ikke just at rose socialdemokrater, men havde pæne ord om indsatsen for at repræsentere kvinderne.

Kommunaldirektør Bo Rasmussen talte på personalets vegne og var også inde på ordentligheden og kendsgerningen at når borgmesteren forlader sin post, så der er styr på tingene.

Der var også taler af partikammerater og organisationsfolk.

Gavebordet bugnede. Der var gavekort, bøger, kunst, vin og planter en masse. Som nu skal nydes sammen med ægtemagen Aage.



Foto: Kaj Bonne. Se mange flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk