Europamester ved et tilfælde

Med stort smil og mælketænder sikrede 7-årige Pelle Sylvester Folden Lund fra AL Dans i Søborg sig onsdag i sidste uge europamesterskabet i hiphop Mini Kids.

Blandt seks finalister fra blandt andet Tjekkiet og Polen dansede den unge AL-danser sig til tops på dommernes pointliste og kunne dermed lade sig hylde som den yngste europamester i klubbens historie.

Pelle Sylvester Folden Lund har danset hiphop hos AL Dans i fire år, og fik udover EM titlen sidste uge også en førsteplads til DM i duo tidligere på måneden, ligesom han stiller op til VM i Brøndbyhallen med sit formationshold T.W.S Kids til oktober.

”Egentlig var det slet ikke meningen at Pelle skulle stille op til EM”, siger hans mor Sofie Folden Lund og fortæller ”Men da storesøster skulle af sted og danse med sin hip hop small group samme dag, fik han lov til at stille op. At han så ender med at vinde det hele og stå på skammelen med kæmpe pokal og nationalsangen bragende ud af højttalerne var en helt surrealistisk – og fantastisk oplevelse”.

Det var således et par stolte forældre, der kunne fejre deres lille søn og resten af AL-teamet onsdag aften i Polen, hvor også Pelles storesøster Flora Emilie Folden Lund fik en flot finaleplads og samlet placering som nummer fire i børnerækken med sit small group hold.