Fokus på FNs verdensmål

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har fået bevis på, at skolen nu er en UNESCO-skole. Det var tre af skolens klasser med til at afsløre i forbindelse med, at skolen fik besøg af Helle Gudmandsen, som er national koordinator for alle UNESCOs danske netværksskoler.

Netværket hedder Associated Schools Project (forkortet ASP) og har tusindvis af skoler tilknyttet verden over. I Danmark er der indtil videre ca. 30 medlemsskoler.

Gennem netværket har de tre klasser haft et fint samarbejde med Bagsværd Kostskole og Gymnasiums partnerskole i Libanon.

Som et nyt tiltag skal skolens klasser frem over arbejde med FNs Verdensmål, som blev vedtaget i 2015.

– Vi mener, at det vigtigt, at vores elever kender til og har fokus på Verdensmålene, og vi har derfor allerede til november planlagt en emneuge for vores 7. og 8. klasser. Det er vigtigt at vise vores elever og besøgende på skolen, at vi en aktiv del af dette verdensomspændende samarbejde. Det var derfor med stor glæde, at vi kunne afsløre skiltet, som nu hænger på skolens hovedbygning, siger Lykke Mejdal Jensen, lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.