Gladsaxe-Hero må ned

Det kan koste dyrt, når den fysiske form ikke er helt i top og man desuden ikke er god til at lave mål.

Det må Gladsaxe-Hero sande, så nu er det slut med at spille i serie 1.

Da der i slutfasen kom hverdagskampe på programmet, virkede spillerne slidte, og så kom nederlagene. Det endte med et nederlag mod Espergærde og 3-3 mod Avarta. I den sidste kamp var der en god håndfuld afbud så assistenttræner og tidligere formand Thomas Jørgensen igen måtte på banen.

-Andreas Bønnelycke stopper, men ellers håber jeg at resten fortsætter, siger træner Carsten Rust, der godt kunne tænke sig, at der meldte sig nogle angribere under fanerne.

-Men sådan siger de jo i alle klubber, smiler han.

Fødekæden nedad er delvis kappet. Nogle spillere på U19-holdet mente ikke, at de skulle betale kontingent, og så røg de ud lige som nogle old boysspillere.

VB 1968 i serie 1 sluttede ude mod Hørsholm og vandt med 3-1, så slutplaceringen blev en fjerdeplads.

Mouhamad El-Faour stopper som træner efter at have fået sat lidt mere skik på det hele.

I serie 2 sluttede Bagsværd af med sejre mod Taarbæk fra toppen og Måløv fra midten af rækken, og det gav en slutplacering som nummer fem.