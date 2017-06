Go Global og Skovbrynet Skole – ja tak!

Hver morgen cykler min 13-årige datter gladeligt hele 7 km for at komme i skole.

Og hver morgen mødes hun af en flok engagerede og hamrende dygtige lærere på en velfungerende og rummelig folkeskole med internationalt udsyn og et fagligt højt niveau.

Hun har nemlig fra 7. klasse aktivt tilvalgt at rykke til Skovbrynet skole for at få mere engelsk på skemaet på ’Go Global linjen’ og for at gå på en folkeskole, der er gennemsyret af det internationale.

’Go Global’ betyder 2 timers ekstra engelsk per uge samt undervisning på engelsk i ca. halvdelen af fagene og blev indført som et nødvendigt forsøg på at fastholde og tiltrække elever til Skovbrynet skole.

Her 2 år senere viser tallene, at Skovbrynet skole i højere grad bliver tilvalgt af familierne i skoledistriktet. Skolen formår at holde på mange flere af deres egne elever, hvor der tidligere var mange, der valgte at gå på privatskole, når de nåede til udskolingen. Skolen er derfor for første gang i mange år tosporet i udskolingen!

En anden succes er, at ’Go Global linjen’ og den tydelige internationale profil også har medført en stabil tiltrækning af elever fra skoler i andre skoledistrikter.

Som forælder glæder jeg nu allermest over at have en datter, der elsker sin folkeskole, sine klassekammerater og sine lærere og samtidigt bliver rigtigt godt rustet til en globaliseret verden.

Lise Tønner

Byrådskandidat (A)