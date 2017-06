Gratis Flextur til Telefonfabrikken

Gladsaxe Byråd har besluttet, at nuværende vicedirektør i By- og Miljøforvaltningen Maj Green bliver Gladsaxes nye by- og miljødirektør.

1. september tiltræder Maj Green stillingen som Gladsaxe Kommunes nye by- og miljødirektør. Der er dermed tale om en forfremmelse, eftersom Maj Green har været vicedirektør i By- og Miljøforvaltningen de seneste otte år.

Maj Green kommer oprindeligt fra KL, hvor hun beskæftigede sig for Teknik- og Miljø som blandt andet vicekontorchef. Hun tager over som direktør efter Philip Hartmann, som har valgt at drosle sit arbejdsliv ned for at få mere tid med familien.

Brænder for en by i balance

– Jeg brænder for by- og miljøudvikling, men især brænder jeg for at arbejde for en by i balance, både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Jeg er meget optaget af at udnytte de potentialer, det lokale kommunestyre rummer. Ingen andre steder end i en kommune er så mange fagligheder og kompetencer samlet på ét sted. Vi står i de kommende år overfor store opgaver i forhold til klimadagsordenen, forsyningssamarbejderne, byens omdannelse og letbanen. Som by- og miljødirektør vil jeg prioritere højt, at Gladsaxe Kommune bliver kendt som en kommune, der leverer hele vejen rundt. Det tror jeg på, at vi kan, fordi vi har utroligt dygtige og engagerede medarbejdere, som skaber resultater, der understøtter en attraktiv og bæredygtig by, siger Maj Green.