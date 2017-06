Gribende boksedrama og fåret humor

Boksning har alle dage gjort sig særdeles godt på det store lærred. Dramaet, heltene og skurkene og de skæbnesvangre dueller er som skabt til filmmediets dramaturgiske virkemidler.

Fra ”Somebody Up There Likes Me” med en ung Paul Newman og ”Rocco og hans brødre” med en endnu yngre Alain Delon som bokseren, der kæmper sig op fra samfundets bund med de bare næver til fænomenet ”Rocky” og den største af dem alle i ”Ali” med Will Smith i hovedrollen har boksningen altid formået at fortælle om verden i et større perspektiv set igennem en enkelt mands øjne.

”Den bedste mand” lægger sig fint i forlængelse af de ovenstående mesterværker og fortæller den virkelige historie om Jørgen ”Gamle” Hansen og hans kone Hanne.

Jørgen er færdig med boksning. Han er bange, han er slidt, og banken vil tage huset. Kun hustruen Hanne holder sammen på det hele. Hun overtaler Jørgen til at give boksningen en sidste chance, og nu må Jørgen vise, at han stadig har, hvad der skal til.

I ”Ulv i fåreklæder” får fåreflokken pludselig ubudne gæster, da nogle ulve slår sig ned i nabokløften. Ulveflokkens skal have ny leder, og Ragear stiller op. Kun den tumpede Grå tør udfordre ham.

Grå gør det udelukkende for at vinde Biancas kærlighed, men en dag møder han en spåkone, der giver ham en magisk eliksir. Næste dag vågner Grå op som et får, og nu er udfordringen og kampen for kærligheden ikke længere hans største problem.

Både ”Den bedste mand” og ”Ulv i fåreklæder” har premiere i Bibliografen torsdag 15. juni.