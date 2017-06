Grundejerforeninger skal inddrages

Netop i et valgår er det en stor mundfuld at sluge for os der bor i egen villa eller rækkehus, at kommuneplanen taler om fortætninger.

Der må da være steder hvor fortætningsbyggerier er mere oplagte end i villakvartererne. Nye rækkehuse, nye etageboliger er velkomne.

Vi må bede om at der ikke sker opførelser af to etager mit i villaområderne uden at grundejerforeningerne medinddrages.

Det er jo vores hverdag som byrådet griber ind overfor.

Biofaktorbegrebet på 0,4 har ingen gang på jord da den jo blot tillader flere fliser og flere biler på grundene. Hver grundejerforening bør opmåles med biofaktor så de ikke forringes med færre træer som byrådet lægger op til. Så der må flere forskellige biofaktorer i spil, f.eks. 1,0 eller 0,8.

Og så kan størrelsen af de grunde, hvor byrådet ønsker flere familier i samme hus, ændres til 2000 m2.

Netop byrådsmedlemmernes forskellige håndtering af kommuneplanen vil blive genstand for stor undren og indgå i kommunevalget.



Torben Sønnichsen, Formand for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune