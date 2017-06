Havemøbler stjålet på Elevænget

Onsdag 7. juni kl. 19.00 anmeldte en kvinde, at en eller flere ukendte gerningsmænd havde tilegnet sig flere Trip Trap havemøbler og en trillebør, som havde stået ude i hendes have på Elmevænget i Bagsværd.



Pas på hælervarer!

Gør dig ikke til hæler ved at købe stjålne effekter. Udvis mistænksomhed, hvor prisen på en vare er unaturlig lav, eller hvis effekten er graveret med et navn, der ikke tilhører sælger. Husk, at hæleri, ligesom tyveri, straffes.