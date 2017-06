Jazzdagene slog alle rekorder

Et par tusinde musikelskende deltagere dukkede op til dette års swingende jazzfest i henholdsvis Søborg og Aldershvile Slotspark. Denne minifestival trækker år efter år flere publikummer til sig.

Årets arrangement var ubetinget det største af slagsen, konstaterer arrangørerne.

Bag Gladsaxe Jazzfest står kommunens kulturudvalg med en årlig bevilling. Gladsaxe Jazzklub har påtaget sig udførerens rolle og står som ansvarlig for musikprogram og afvikling. Med et stort cirkustelt, lækkerier fra konditoriets rullende café, duge og blomster på de mange opstillede borde, blev der også i år lagt op til en større jazz-havefest.

Knap 50 professionelle musikere underholdt til de i alt syv koncerter, hvor de unge musikere i år var i overtal. Energien fra scenen smittede publikum, der kvitterede med aktiv medvirken.

Og swingdansere benyttede anledningen til at få luft under skosålerne. Musikprogrammet var alsidigt sammensat og bød på genrer for enhver smag. Swing, blues, New Orleans jazz, funk, dixieland og 2nd line tonede således over byen I de tre dage.

Hvor jazzfesten fredag startede med småregn, god blæst fra nordvest og femten graders varme, sluttede den søndag med høj sol over Slotsparken og 27 varmegrader. Et ikke ukendt forløb for drevne arrangører af udendørs koncerter.

Mange vil se frem til Gladsaxe Jazzfest 2018, hvor arrangementet gerne ses udvidet med flere koncerter.





Foto: Kim Malmqvist.