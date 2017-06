Klasse fornægter sig ikke

Efter OL i Rio indstillede Henriette Engel Hansen fra 361 på Nybrovej sin lange og flotte sprintkarriere med en sjetteplads i den danske firerkajak.

-Men lysten til at konkurrere internationalt er nu vendt tilbage i maraton, hvor hun sideløbende med sin sprintkarriere også har begået sig på højeste niveau med fire verdensmesterskaber i toerkajak på sit CV.

Og den nu 35-årige kajakroer fra 361 Kano og Kajakklub kan stadig begå sig på absolut topniveau. Det beviste hun forrige weekend i Hazewinkel i Belgien, hvor hun vandt guld ved World Cup på den korte distance og tog en fjerdeplads på den lange.

– Det var fedt at være tilbage i konkurrence på højeste niveau. Jeg har fundet kajakglæden igen og nyder at være med i konkurrence, så det er bare helt fantastisk, siger hun.

Brugte sin sprint-erfaring

Især guldet på den korte distance fik smilet frem hos Henriette, for løbets tre omgange med to overbæringer over 3,6 kilometer, passede perfekt til hendes sprint-erfaring.

– Fra min sprintertid har jeg altid været god til at komme hurtigt af sted på en 1.000 meter. Det gjorde jeg også i Belgien, og så handlede det bare om at holde hovedet koldt og komme godt igennem de to overbæringer, siger Henriette, der både vandt indledende heat og finalen.

På den normale distance over 26,2 kilometer over syv omgange og med seks overbæringer, var konkurrencen anderledes hård, hvor roerne går til stålet i placeringskampe.

– Placeringskampene gjorde det til et hårdt løb, for der mangler jeg lidt erfaring, når det handler om at slås i enerkajak. Samtidig var jeg lidt mærket af det korte løb og et uheld med et bøjet ror, hvor jeg roede videre i stedet for at stoppe op og få det lavet. Det kostede tid og tærede på kræfterne, så jeg var lidt tung på de sidste to omgange. Men maraton handler meget om erfaring, og der mangler jeg lidt endnu i enerkajak, men det skal nok komme. På den baggrund var fjerdepladsen okay, siger Henriette.

Nemmere at ro enerkajak

Hun ville gerne ro toerkajak, som er hendes favorit på maraton, men hun har ikke rigtigt fundet en makker med den nødvendige rutine og erfaring, derfor er det lige nu hendes plan at fortsætte i enerkajak.

– Det handler også om, at det er nemmere at passe enerkajakken ind i forhold til arbejde og træning, siger Henriette, der er forhåndsudtaget til at ro EM i Portugal i slutningen af juni og gerne så sig selv på startlisten til VM i Sydafrika til september.

– Jeg kunne rigtig godt tænke mig at ro for Danmark i Sydafrika, men egenbetalingen er desværre så høj, så det er et spørgsmål, om jeg kan finde pengene til at komme afsted, siger hun.

I damernes enerkajak var Emilie Rosenkilde fra Nybro-Furå også med. Hun gjorde det ligeledes flot med en sejr i indledende heat på den korte distance, sølv efter Henriette i finalen og en femteplads på den lange distance, hvor hun fulgtes med Henriette til mål.