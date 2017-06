Klavertrio i Bagsværd Kirke

Den ukrainsk-fødte pianist Victoria Bilogan gæster for sjette gang Danmark for at spille koncerter, hvor hun denne gang spiller et alsidigt program sammen med de danske musikere, Bo Pontoppidan (violin) og Kresten Skak (cello), der byder på klavertrioer af Schumann og Sjostakovitj samt værker for solo klaver.

Victoria er uddannet fra konservatoriet i Odessa og sidenhen på Victorian College of Arts i Melbourne, og hun har siden 1994 boet i Australien. Victoria har gennem tiden optrådt ved en lang række koncerter i Australien og Europa.

Tid og sted: Bagsværd Kirke: Tirsdag d. 4. juli kl 19.30.

Entré: 50 kr.