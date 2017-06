Koncert på kirkegården

Bestyrelsen på Gladsaxe kirkegård inviterer til sommerkoncert på græsplænen ved Gladsaxe kirkegårds kapel.

Det sker mandag den 26. juni kl. 19 – 20.

Gladsaxe Brass Band byder på en bred vifte af musik fra ”Helga Polka Mazurka” af H.C. Lumbye over Duke Ellingtons ”Caravan” til ”Schanfigger Bauern-hochzeit”, som er en finurlig march af Hannes Meyer. Desuden diverterer bandet med nogle af sine fremragende solister. Man vil for eksempel kunne høre ”Skovtrolden” for tuba; en udgave af ”Mood Indigo” med en solo-kvartet i front og endelig en underfundig solo for flygelhorn, som hedder ”Under the Boardwalk”.

Bandet har netop afsluttet en lang forberedelsesproces, og aftenens koncert er ”sidste prøve” inden deres koncertrejse til Tyrol i Østrig. FDF Gladsaxe Brass Band er med andre ord i topform.

Arrangementet er gratis, og der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand.

Gladsaxe kirkegård: Adressen er Gladsaxe Møllevej 41, 2860 Søborg. Kør ind på kirkegården og kør ned til kapelbygningen, hvor der er parkeringspladser.

I tilfælde af regn flyttes koncerten til mødelokalet, som ligeledes er ved kapelbygningen.