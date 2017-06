Kontanthjælp er ikke konstant hjælp

En spritny undersøgelse af jobcentrets effektivitet viser, at Gladsaxe har flere langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere end forventet efter kommunens befolkningssammensætning.

En del af forklaringen er, at vi i Gladsaxe er mere optimistiske med at sige, at vores kontanthjælpsmodtagere er parate til at tage et job. Men uanset det, så er det uheldigt, hvis vores borgere i årevis er ledige. Det kan være 3, 5 eller måske over 7 år.

Jeg er godt nok tilhænger af borgerløn og synes det ville være godt med forsøg med dette.

Men så længe vi ikke har borgerløn, bør borgerne ikke være ledige i årevis. Kontanthjælp er altså ikke konstant hjælp.

Borgerne skal på deres rette hylde. Det er enten arbejde, fleksjob eller pension og ikke være på en forholdsvis lav ydelse i mange.

Der skal bruges alle instrumenter lige fra små lån til at starte egen virksomhed til mere traditionelle virkemidler. Men en skarp indsats er påkrævet

Peter Lawrence Brooker

Byrådskandidat Alternativet