Krænkelser på nettet kan ramme alle

Internettet vrimler med krænkelser af individet. Særlig slemt bliver det, når offeret er et barn. Derfor giver det god fornuft, at 1. g-elever på et gymnasium har fokus på de krænkelser, der forekommer på nettet. I sidste uge havde Gladsaxe Gymnasium i samarbejde med Red Barnet og Fonden for Entreprenørskab en innovationscamp om emnet.

Red Barnet fortalte om deling af intime billeder på nettet. Derefter fortalte Caroline sin personlige historie. Foredragsholder og historiker Steffen Harms fra Selskab for Ligestilling holdt et indlæg om, at ”digital voldtægt er ikke offerets ansvar”. Han gik til angreb på den almindelig forestilling om, at det er kvindens egen skyld, når nøgenbilleder havner på nettet – i det der med et generelt udtryk kaldes for hævnporno.

I løbet af campen var der oplæg af folketingspolitikeren Johanne Schmidt-Nielsen (Ø), og SSP-konsulent Rune Schmidt fortalte om online-krænkelser og det forebyggende arbejde i Gladsaxe Kommune.

Eleverne var inddelt i adskillige arbejdsgrupper, som endte med en fremlæggelse på fem minutter. De ti bedste indlæg blev udtaget til finalen, som blev fremvist i ”Salen”. Dommerpanelet fandt frem til vinderen, mens eleverne gav deres bud på det bedste indslag.