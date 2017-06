Kulturfest i Telefonfabrikken

Deltagerrekord til Gladsaxe Loves Culture

Solen skinnede og stemningen var i top da Gladsaxe Loves Culture løb af stablen pinselørdag. Antallet af glade festivalgæster slog tidligere års rekorder og alligevel var der plads til alle. Traditionen tro startede festivalen med et stort, musikalsk optog fra Søborg Torv til Telefonfabrikken, hvor husets ’baghave’ blev fyldt op allerede fra start.

Efter borgmesterens velkomsttale kunne publikum gå om bord i et fyldigt kulturprogram. Der var mad, musik, dans, teater, udstillinger og mange kreative deltagelsesmuligheder for børn.

Onkel Reje underholdt de yngste publikummer og Fallulah gav gæsterne en stor koncertoplevelse. Omar Marzouk satte gang i lattermuskerne og i tankerne om dét at leve side om side med forskellige kulturelle baggrunde. I alt blev 30 timers samlet underholdning afviklet på festivalens 5 timer.

Samarbejde er nøglen

Arrangementet bliver til i samarbejde mellem kulturinstitutioner, lokale foreninger, kulturpersoner og frivillige kræfter, og det frivillige engagement er uundværlig for festivalens tilblivelse. Særligt i år, hvor festivalen har haft vokseværk.

48 kunstnere, foreninger og kulturpersoner bidrog og hele 24 forskellige nationaliteter var repræsenteret.

Som noget nyt kunne publikum opleve en Orientalsk Café med bl.a. bollywoodmusik og mavedans og en afrikansk landsby, hvor gæsterne kunne få smagsprøver på mad og opleve afrikansk dans, musik og sang. Ungdomsteatret Gawenda lavede korte pop up koncerter og i den Rå Hal havde Børnekulturpiloterne lavet et mini-trykkeri.

Som tidligere år havde Café Drop Inn velbesøgte koncerter dagen igennem. Der var malere, som viste deres kunnen i kulturhusets atriumgård, der var et stort Verdenskøkken hvor 8 forskellige foreninger solgte mad, værksteder for billedkunst, film og genbrugssmykker for børn og teater hos Bagsværd Amatør Scene.