Kvindefodbold forener AB og Gladsaxe-Hero

Når kvindelandsholdet løber på banen på Gladsaxe Stadion for at møde England, er alle forberedelserne sket i et tæt samarbejde mellem to tidligere stridende parter, nemlig AB og Gladsaxe-Hero.

I efterårssæsonen i 1988 måtte AB eller Gladsaxe-Hero, der begge spillede i 3. division med hinanden om at blive i rækken. Det var målscoren, der blev afgørende, og med ét ekstra mål trak AB det længste strå. Efter at Gladsaxe-Hero var rykket ned, hentede AB fem af deres spillere, og så gik det for alvor ned ad bakke for de røde og blå, der på seks år rykkede fra 3. division ned til serie 2. Siden var der i mange år kold luft mellem de to klubber.

Men det er fortid nu. Til lørdagens landskamp skal alt fra bemanding af boder og kontrollørposter til reserveambulance og samaritter være klar. De opgaver arbejder AB og Gladsaxe-Hero sammen om at løse.

Perfekt samarbejde

Både Peter Rasmussen og Per Sundberg, som er formænd for henholdsvis AB og Gladsaxe-Hero, er enige om, at samarbejdet ikke kunne gå meget bedre.

– Samarbejdet mellem AB og os går perfekt. De har erfaring med større arrangementer, så det fungerer rigtig godt, siger Per Sundberg. Peter Rasmussen er enig, og han glæder sig meget til at afvikle kampen sammen med AB. Og samarbejdet har været godt på flere måder.

– Vi får prøvet at være med til at holde et større arrangement, og så kommer vi samtidig tættere på AB og får løsnet lidt op for den gamle historik. Vi har desuden planlagt et afterparty sammen efter kampen, fortæller Per Sundberg. Her er Peter Rasmussen enig.

– Vi får skabt et tættere bånd imellem holdene, og vi glæder os meget til at afvikle landskampen i fællesskab, siger Peter Rasmussen.