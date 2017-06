Lær at gå til sport

Gladsaxe Minisport henvender sig til de yngste skolebørn i kommunen, som efter sommerferien går i 0.- 1. – 2. eller 3. klasse. Der er 4 store hold og 2 minihold. Holdene afvikles onsdage kl. 16-17.

Der er 7 forskellige idrætsgrene, og på de 4 hold vil børnene i løbet af sæsonen få afprøvet 6 idrætsgrene, i de klubber, der er tilknyttet Gladsaxe Minisport, mens det 5. og 6. hold for 0. klasse får afprøvet 3 idrætsgrene hver.

I år er der amerikansk rundbold med i Minisporten, og der er i alt følgende idrætsgrene: cricket, gymnastik, håndbold, badminton, svømning, volley og amerikansk rundbold. !

Minisportbørnene har hver idrætsgren i 6 uger.

På hvert hold vil der være tilknyttet en Minisport holdleder, som følger børnene gennem de forskellige idrætsgrene, men det er klubbens egne trænere og instruktører, der står for selve træningen.

Minisportens mål er at give børnene en god introduktion i foreningsidrætten, og at de samtidig får mulighed for senere at vælge den sportsgren, de har allermest lyst til.

Hold A, B, C, D og E starter onsdag, den 23. august 2017, mens Hold E starter onsdag, den 17. januar 2018. Alle hold afvikles onsdage kl. 16-17. Inden selve starten indbydes minisport børn, forældre og de deltagende klubber til en fælles introaften onsdag, 16. august 2017 kl. 17-17.45, mens hold F er onsdag, 10. januar 2018 kl 17-17.45 i Gladsaxe Sportscenter, hal l.

I denne uge uddeles minisport folderen til alle kommunens skoler. Folderen kan også hentes i Gladsaxe Sportscenter og Gladsaxe Idrætsparks Badmintonhal.

Tilmelding kan ske på Gladsaxe Minisports hjemmeside fra den 6. juni 2017.

www.gladsaxe-minisport.dk