Lang venteliste til cheerleading

Cheerleading er en sportsgren på hastig fremmarch. Det illustreres i Gladsaxe Kommune med al tydelighed til årets sommerferieaktiviteter.

I uge 27 og 28, hvor cheerleading er et tilbud for 0.-3. klasse, er der fuldt booket i begge uger. 69 håbefulde piger står på venteliste. For de lidt ældre elever fra 4.-8. klasse var der i skrivende stund stadig enkelte pladser i uge 29.

– Vi er glade for den store interesse, men det er naturligvis ærgerligt, at vi må skuffe så mange, siger Sus Vejby Andersen fra Foxy Cheerleading, der tidligere i år blev en del af GIF-Gymnastik.

– Vi er glade for at være kommet ind i GIF. Det giver os mange muligheder fremover. Vi er stadig en lille afdeling i gymnastikforeningen, men vi arbejder målrettet på at blive større. Med 85 medlemmer er vi stadig ikke ret store, så der er plads til medlemsfremgang. Alle med interesse for cheerleading skal bare komme forbi og få en snak med os. Noget af det, som vi kan tilbyde i Foxy, er et stort forældreengagement. Det vi så vi senest i Sommer Cup i Gladsaxe Sportshal, hvor vi havde 60 frivillige med til at sørge for, at stævnet blev en succes, siger Foxy-lederen.