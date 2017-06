Livet er gospel – og flyvemaskiner

Det skal være sjovt – og så må det meget gerne lyde godt.

Sådan var det under Peter Simonsen, da han skabte

gospelkoret i Haraldskirken, og sådan er det under den nye korleder – Christoffer Nolsøe Lund.

Selv om han kun er 25 år, har han mange års erfaring inden for den musikalske verden – og især med gospelmusik.

-Sådan bliver det jo, når ens mor er meget interesseret i gospelmusik og var et meget ivrigt medlem af gospelkoret Unity, som havde radiojournalisten Georg Julin som drivkraften.

Unity eksisterede fra 1991 til 2014, så gav man op, fordi mange sangere fandt det nemmere at synge i lokale kor. Som nu i Haraldskirken.

Christoffers mor Elsebeth var med hele vejen, og Christoffer var ikke mange år, da han blev hevet med første gang.

Christoffer boede som barn og ung i Fårevejle og blev student fra Stenhus i Holbæk.

Der er kommet masser af musikfaglig uddannelse på CV’et, så den teoretiske baggrund er i orden.

-Jeg har i den grad været involveret i gospelmusik med ledelse af diverse kor rundt omkring på Sjælland. Jeg har bl.a. været i Ølstykke, Hedehusene, Greve og Vallekilde, siger Christoffer, der nu bor i Nordvest kvarteret.

-Det var sin egen sag som 19-årig at skulle stå som korleder over for voksne mennesker, men det gik nu meget fint alligevel.

Pilot som far

-Musik fylder fantastisk meget i mit liv, og jeg vil aldrig droppe det, men der er altså også andre ting i livet, så nu er jeg gået i gang med at uddanne mig til pilot – lige som min far. Så man kan virkelig sige, at jeg går i mine forældres fodspor.

-Jeg var på kursus i USA for at tage mit PPL-certifikat – Private Pilot Licence. Det er nemmere i USA, fordi vejret ikke er så plaget af skyer, forklarer Christoffer, der også prøvede at køre en motorcykel med 1800 kubik.

-Det er dobbelt så meget som i min bil, så det var en oplevelse, når jeg er vant til at køre på min Suzuki herhjemme, siger han.

Der er efterhånden 50 medlemmer af koret i Haraldskirken.

-Men vi er sjældent over 30 til prøverne. I løbet af en sæson skal medlemmerne lære 10 nye sange. De kan for det meste finde instruktionerne på nettet, så de kan forberede sig. Der er fire mandlige medlemmer af koret, og så kan to kvindelige medlemmer synge så dybt, at de kan være med i den gruppe, siger Christoffer.

Sammen med Peter Simonsen har han etableret Moving Gospel, hvor man flytter fra kirke til kirke.

-Midt i november har vi en weekend i Haraldskirken, siger Christoffer Nolsøe Lund.





Den nye korleder – Christoffer Nolsøe Lund.

Foto: Kaj Bonne