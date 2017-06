Lønforhøjelse i 2039

Når en kommune runder de 80.000 indbyggere, så sættes honoraret for byrådspolitikere op. I øjeblikket vil det være fra ca. 90.000 til 108.000 kr.

Den tidligere lokalformand for Liberal Alliance Frank Dahlgaard har i et læserbrev spurgt om det kunne være motivet for at der eventuelt fra politisk hold gives grønt lys til flere boliger i Gladsaxe, så befolkningstallet kan stige.

Men så kommer byrådspolitikerne til at vente lang tid.

Ved byrådsmødet i onsdags kunne borgmester Karin Søjberg Holst (A) fortælle, at ifølge Danmarks Statistik skal vi frem til 2039 før vi runder de 80.000 indbyggere. Lige nu er vi ca. 69.000 borgere i kommunen.

Frank Dahlgaard kunne i forbindelse med spørgetiden fortælle, at sagen nu var bragt frem med et glimt i øjet.

Han var mere bekymret for større pres på trafikken, hvis der kommer flere beboere og havde svært ved at se nødvendigheden af flere indbyggere i kommunen, når der ofte er mindst to biler i hver husstand.