Mand kørte påvirket i Bagsværd

da han blev testet positiv for bl.a. amfetamin og kokain i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Ring 4 i Bagsværd, hvor han ligeledes blev fundet i besiddelse af en mindre mængde hash. Manden blev samtidig sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han tidligere har fået frakendt sit kørekort.

Narkotikakørsel

Straffen for narkokørsel første gang er en bøde, der beregnes ud fra årsindtægten oplyser Københavns Vestegns Politi. Bøden svarer til en hel måneds nettoløn, og tjener man f.eks. 250.000 kr., koster det 10.000 kr. Narkokørsel udløser altid en ubetinget frakendelse af førerretten.

Gentagen narkokørsel udløser fængselsstraf. Fængselsstraffen kan gøres betinget mod en indtægtsbestemt bøde på en måneds nettoløn, og afvikling af samfundstjeneste eller behandling mod narkotikamisbrug. Hvis du tidligere har en afgjort spiritussag og efterfølgende kører narkokørsel, vil det blive betragtet som værende anden gang du kører narkokørsel.

15-årig pige udsat for gaderøveri

Mandag 5. juni kl. 20.30 blev en 15-årig pige udsat for gaderøveri nær Bondehavevej i Bagsværd. Pigen var ude at gå, da hun pludseligt blev standset af to yngre mænd, som spærrede vejen for hende og truede med at slå hende, hvis hun ikke gav dem sit dankort. De to gerningsmænd løb efter hændelsen mod Stengård Station.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Dansk mand, 15-20 år, 185-195 cm. høj, almindelig af bygning med brunt, mellemlangt hår og havde en dyb stemme samt en bred næse. Han var iført en blå denimjakke og sorte bukser.

B: Dansk mand, 15-20 år, 185-195 cm. høj, almindelig af bygning med lyst, mellemlangt hår.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer på hverdage til Claus Stamp på telefon 72 58 74 13, Lokalpolitiet, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

95-årig udsat for tricktyveri i sit hjem på Snogegårdsvej

Tirsdag den 6. juni kl. 11.45 blev en 95-årig dame udsat for tricktyveri i sit hjem på Snogegårdsvej i Søborg, da to mænd bankede på hendes dør og gav sig ud for at være blikkenslagere, da de fortalte hende, at de skulle rense hendes afløb. Den ene gik med damen ud i køkkenet, hvor han begyndte at kigge på rørene under vasken, mens den anden mand gik rundt i lejligheden. Da de var gået, opdagede damen, at hun manglede en guldhalskæde.

Den ene gerningsmand beskrives som:

Dansk man, 170 cm. høj, almindelig af bygning og havde brunt hår.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer på hverdage til Claus Stamp på telefon 72 58 74 13, Lokalpolitiet, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.