Med i robotfestival

Et hold på ni elever fra Søborg Skole deltog i den internationale FIRST LEGO League konkurrence, hvor 1250 unge i alderen 10-16 år samledes i Aarhus. Deltagerne kom fra 50 forskellige nationer, fordelt på seks kontinenter. Hvert hold på op til 10 deltagere havde bygget og programmeret en LEGO-robot, som dystede på baner med forskellige udfordringer. Desuden arbejdede holdene med en selvvalgt problemstilling under temaet Animal Allies, hvor der var fokus på, hvordan mennesker og dyr som allierede kan hjælpe og drage nytte af hinanden.

Holdet fra Søborg Skole har arbejdet på at forbedre forholdene for mink der opdrættes i bur. De kontaktede en minkopdrætter og dyrevelfærdsorganisationer og fik ideen til en ny type bur, der giver minken adgang til også at kunne opholde sig under vand – en adfærd den typisk udviser i naturen. Burene vil kræve mere plads, så det vil være dyrere for opdrætterne. Til gengæld kan det forventes at pelsen bliver af højere kvalitet, da dyrene trives bedre.

– Forberedelse til deltagelsen har eleverne lært meget om at tage ansvar og arbejde selvstændigt, sagde lærer, Emil Manders-Gløet.

– Ud over at præsentere vores eget projekt, blev vi også inspireret af at se, hvad de andre kunne. Jeg var overrasket, hvor talentfulde folk er rundt om i verden, sagde Astrid på 14 år.

Søborgs hold klarede sig flot, men det blev desværre ikke til nogen præmie i denne omgang. Eleverne har fået mange nye bekendte og haft spændende oplevelser. – Det var sjovt at være med – måske er robotter noget, jeg vil arbejde med, når jeg bliver voksen, sagde 13-årige Finn.

Det vigtigste i robotfestivalen er kerneværdierne, der handler om at vise gensidig respekt og behandle hinanden pænt, og selvom man er konkurrenter, gælder det også om at hjælpe hinanden og have det sjovt. Ud over at konkurrere handler det også om at samarbejde og at have det sjovt og møde nye venner. – Det er fedt at møde nye mennesker, og jeg har fået mange nye venner, sagde Matilde Marie på 14 år, og det var hendes et år yngre skolekammerat Frida enig i: – Jeg er overrasket over hvor åbne folk var og det var let at få nye venner.