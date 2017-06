Mentor hjælper studerende til bedre resultater i gymnasiet

Pensionist Susan Lønstrup har det sidste års tid været mentor for gymnasieelev Mahdi Samir Hussein. Hun hjælper ham især med lektier i historie og med at forbedre hans evne til at reflektere over ting, og samtidig får hun også holdt sig selv og sin hjerne i gang.

Det er torsdag, og Mahdi besøger Susan Lønstrup.

Mahdi hiver historiebøgerne frem, for i dag skal de snakke om den kolde krig.

Mahdi er 20 år og læser en 2-årig STX på Gentofte. Han er født i Libanon og drømmer om at blive uddannet som læge. Han ses fast en gang om ugen med Susan, hvor de primært snakker om historie, fordi det er et af de stofområder, som Mahdi er udfordret på. Han er født i Danmark, men flyttede til Libanon med sin familie som 10-årig. Men krig og terrorangreb blev værre, og efter han mistede to af sine venner i et bombeangreb, valgte han at flytte tilbage til Danmark med sin mor og søskende. Han kom altså fra et skolesystem i Libanon, der handlede om at lære alting udenad, til et helt andet system på STX i Gentofte, og den forandring har Susan hjulpet ham med at vænne sig til.

Mentor hjælper Mahdi på vej

Susan Lønstrup gik på pension i 2014 og har siden da været mentor. Hun har i sit tidligere arbejde på Novozymes været elev-vejleder, så hun har meget erfaring med mentor-rollen og synes rigtig godt om at vejlede og hjælpe eleverne på vej.

– Jeg kan godt lide kontakten med unge mennesker og synes, at det at være frivillig mentor er spændende og med til at holde mig i gang. Jeg tror mange har brug for kontakt med en erfaren voksen. Én som har noget livserfaring, som man kan dele ud af. Og så synes jeg historie er rigtig spændende, så det er dejligt at jeg kan hjælpe med det, siger Susan Lønstrup.

Susans forhold til Mahdi er rigtig godt, og selvom det er hende, der skal hjælpe og lære fra sig, bliver hun også selv hele tiden klogere. Ud over at hun har hjulpet ham med at klare sig bedre i skolen, så er Mahdi også blevet bedre til selv at reflektere over de ting, han får præsenteret både i skolen og der hjemme.

– For mig betyder uddannelse virkelig meget, fordi jeg synes, at det får en til at se tingene fra forskellige vinkler, især her i Danmark, hvor folk reflekterer meget over tingene. For mig er en mentor ikke bare en person, der hjælper med lektierne, men også en person, der motiverer mig til at komme i mål, fortæller Mahdi Samir Hussein.

Hjælper med mere end lektier

– Min mentor Susan har ændret mit syn på mange forskellige ting og gjort mig til en bedre og klogere person, som tænker ud af boksen. Det er ikke altid, man kan tale med sin familie om tingene, så derfor kan det være rart lige at ringe til sin mentor og spørge, hvad hun tænker, siger Mahdi Samir Hussein.

Ifølge Bettina Jantzen, som er frivillig mentorkoordinator i Ungeenheden i Gladsaxe, gør de frivillige mentorer en kæmpe indsats og har stor betydning for de unges uddannelse. De nyeste tal fra 2016 viser, at kun to unge er droppet ud af deres ungdomsuddannelse ud af de i alt 64 mentorforløb, der har kørt i løbet af året. Det er to unge færre i forhold til året før. Ud fra de tal kan man konstatere, at Ungeenheden får flere og flere unge direkte fra skolerne, inden de dropper ud.

– Det har været mit håb, at få etableret et helhedsorienteret tværfagligt samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Førhen var det sådan, at de unge først blev kendt af os efter, at de var droppet ud, og så er det jo for sent, siger Bettina Jantzen koordinator i Ungeenheden i Gladsaxe.

Hvis du skulle have fået lyst til at være frivillig mentor for en ung, kan du skrive en mail til frivilligmentor@gladsaxe.dk eller ringe til mentorkoordinator Bettina Jantzen på 30 10 31 44.