Nej, Liberal Alliance er ikke systemets parti

Liberal Alliance har ikke stemt for Gladsaxe Kommunes årsrapport, og det står vi ved. Processen omkring udarbejdelse af en årsrapport er uigennemskuelig og ekskluderende. Jeg kunne læse her i avisen, at systemets folk var fornærmede over at jeg ikke bare agerer som nikkedukke. Nej, det gør jeg ikke.

Det store flertal, som repræsenterer borgmesterens allierede, står i spidsen for udarbejdelsen af årsrapporten, prioritering af emner og for kontakten til forvaltningen og revision. De andre partier forventes at stemme for, uden at kunne stille spørgsmål, uden at have indflydelse og uden at kunne afklare noget som helst. Første gang jeg fik mulighed for at stille spørgsmål, var i byrådssalen – og der er, set fra mit synspunkt, alt for sent! Det er ganske enkelt respektløst over for de mindre partier og for alle de vælgere, vi repræsenterer.

Liberal Alliance er ikke en del af systemet. Vi er ikke med i konstituering og vi er ikke sat i verden for at forsvare det etablerede system eller blot at blåstemple systemets beslutninger.

Jeg vil dog alligevel gerne samarbejde med alle som er interesseret i at samarbejde – til gavn for borgerne i kommune. Så hermed en appel til alle de partier, som vil samarbejdet! Dialogen er vejen til demokrati. Det klæder ingen, at isolere de mindre partier – tværtimod, inviter til samarbejde! I det lange løb, er det dét der skal til for at styrke fællesskabet.



Michele Fejø

Gruppeformand for

Liberal Alliance

Gladsaxe Byråd