Nummer fire i Europa

Revisionsfirmaet Beierholm, der bl.a. ligger på Knud Højgaards Vej i Mørkhøj, har fået endnu en fjer i hatten, hvor der i forvejen er fyldt godt op. Rådgivnings- og analyseorganisationen Great Place to Work kårede i november Beierholm som Danmarks bedste arbejdsplads målt på arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejderne. Og torsdag aften blev det offentliggjort i Paris, at det landsdækkende firma nu også kan smykke sig med titlen: Fjerde bedste europæiske arbejdsplads i kategorien virksomheder med over 500 ansatte. Placeringen bygger på en undersøgelse foretaget af Great Place to Work blandt 2.340 virksomheder i 19 europæiske lande.

Direktør i Great Place to Works danske afdeling, Ditte Vigsø, siger om Beierholm:

”I Beierholm oplever medarbejderne, at de tildeles en høj grad af ansvar, og at lederne stoler på, de gør et godt stykke arbejde. Det giver ejerskab og bidrager til at skabe tillid mellem ledelse og medarbejdere. Lige præcis tilliden er afgørende i tider, som kræver af organisationerne og medarbejderne, at de er omstillingsparate”

Beierholm vokser kraftigt i disse år. I det forholdsvis nyåbnede kontor i Gladsaxe sidder der nu 270 medarbejdere. På to år er virksomheden landsdækkende gået fra en omsætning på 530 mio. kr. til 790 mio. kr. Beierholm har opkøbt en række virksomheder, og har i dag 977 medarbejdere fordelt på 26 kontorer i 24 danske byer.

Alle deltagende virksomheder har selv valgt at deltage i og betale for Great Place to Works undersøgelse for at få taget pulsen på arbejdsglæde og intern trivsel, og dermed få et arbejdsredskab i hverdagen.

Virksomhedernes medarbejdere har udfyldt et omfattende spørgeskema, hvor de anonymt har evalueret graden af tillid, stolthed og fællesskab på arbejdspladsen.