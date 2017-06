Oscar-vinder og forpremierer

Helt ekstraordinært kan Bibliografen nu præsentere en af sidste års allerbedste film. Her er selvfølgelig tale om ”Moonlight”, der sidste år under nærmest skandaløse omstændigheder vandt en Oscarstatuette for bedste film. Ikke fordi filmen ikke fortjente den hæder, men fordi prisen i første omgang blev givet til en anden fremragende film, ”La La Land”.

”Moonlight” følger Chiron i tre afgørende faser af hans liv. Fra en fattig opvækst hos en narkoafhængig mor over ungdommen, hvor vold og seksualitet fylder alt til voksenlivet, hvor den eneste vej ud af problemerne er at tage kontrol over sit eget liv. ”Moonlight” er intet mindre end et mesterværk. Billederne, lydsiden, det skarpe manuskript og de fintfølende skuespillerpræstationer går op i en sjælden enhed.

”Moonlight” har premiere i Bibliografen torsdag 22. juni.

Den kommende uge står også på hele tre forpremierer i Bibliografen. Lørdag og søndag, 24. og 25. juni kan publikum glæde sig til gensyn med Gru og hans trofaste minions i ”Grusomme mig 3”.

Her arbejder Gru på lovens side, for hvem er bedre end en tidligere superforbryder til at fange andre skurke? Gru keder sig dog, for livet som forbryder var sjovere. Spørgsmålet er: Skal Gru blive på dydens smalle sti eller skal han følge sine impulser og vende tilbage til toppen af forbryderverdenen?Onsdag

28. juni er der forpremiere på den højoktane ”Baby Driver”. Filmen følger Baby, der er bankrøvernes foretrukne flugtbilist. Men Baby vil ud af denne beskidte branche, og da han møder servitricen Deborah, ved han, hvad han må gøre for at få et nyt liv. Det er dog nemmere sagt end gjort, da den mystiske kriminelle bagmand, spillet af Kevin Spacey, står i vejen for babys planer.