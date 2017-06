Overlevelse er første mål

Fodbold for kvinder og piger er desværre af og til lidt af en tynd kop te med et væld af aflyste kampe, fordi det kniber med at stille hold. Det oplevede 11-mandsholdet fra Bella 1973 også her i foråret, hvor de i suveræn stil vandt den ene serie 1, så de i efteråret for første gang skal spille i sjællandsserien. Nu bliver det meget hårdere.

Det blev til seks sejre i syv kampe i serie 1. Både Bagsværd og Hillerød gav op undervejs, fordi man ikke kunne stille hold.

Den slags problemer har man ikke i Bella 1973, der er et samarbejde mellem Bella fra Mørkhøj og B 1973 fra Herlev.

– Vi har en trup på ikke mindre end 28 spillere. Vores 11-mandshold vandt turneringen, og det samme gjorde vores 8-mandshold, konstaterer træner Claus Arnedal, der har stor tillid til sine spilleres sportslige evner.

– Det bliver langt sværere i sjællandsserien, men eftersom vi vandt over Fredensborg i pokalturneringen med 2-1 – og de faktisk rykkede op i danmarksserien som vindere af sjællandsserien – så vi har vist, at vi kan være med. Den umiddelbare ambition er, at vi skal undgå at rykke ned efter efterårets kampe. Når næste halvsæson går i gang til foråret, bliver ambitionen så at slutte i top-5, siger Claus Arnedal.

– De fleste af spillerne er omkring de 20 år, og de har travlt med studier og job, så vi kan kun træne to gange om ugen. Det kan blive en ekstra udfordring, konstaterer han.

Mange kvindelige spillere klager over, at de nærmest må gå for lud og koldt vand. Ressourcerne bruges på mændene.

– Men der prøver vi at gøre det bedre. Vi træner i Herlev, og så deler vi kampene mellem Herlev og skolebanen på Mørkhøj Skole. Vi kan godt have op til 50 tilskuere til en kamp, for kærester, søskende og forældre bakker flot op omkring holdet, siger Claus Arnedal.

Bella 1973s eneste nederlag kom i den sidste kamp, da Albertslund 72 vandt 4-1.

– Spillerne var mentalt ikke helt til stede i den kamp, men vi havde virkelig en hyggelig oprykningsfest, siger Claus Arnedal.