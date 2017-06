Paradis for te- og kaffedrikkere

75 forskellige slags te og 21 slags kaffe. Det er ikke svært at få tilfredsstillet smagsløgene i den splinternye café Guldkop i Buddinge Centret på Søborg Hovedgade – lige ved Fakta og Skousen.

Erfarne te- og kaffedrikkere i Gladsaxe vil ikke kunne genkende lokaliteterne, som er blevet moderniseret og opdateret med et flot interiør.

Den ny indehaver Houshang Saroneh overtog lokalerne efter Ernesto Frandsen, der i 43 år drev Te-Kaffe-Helse i Buddinge Centret. Ernestos stamkunder behøver imidlertid ikke at fortvivle:

– Vi har valgt samme leverandør, som Ernesto Frandsen havde, så der bliver ikke lempet på kvalitetsniveauet. Stamkunderne kan stadig købe de samme gode mærker som før. Endvidere har vi forsøgt at gøre cafeen indbydende, så kunderne kan sætte sig ved et bord og få en velsmagende kop te eller kaffe og et godt stykke kage eller brød til, siger Houshang Saroneh, der er uddannet bager og derfor sørger for, at brødets og kagernes kvalitetsniveau matcher de gode drikke.

Houshang Saroneh er selv inkarneret tedrikker. Han kom til i Danmark for over 20 år med sin kone og to små drenge. I dag arbejder sønnerne Salar og Danial begge som ingeniører: – Men vi hjælper far efter arbejdstid – især med markedsføringen, siger Danial.

Guldkop har et stort sortiment af specialprodukter. Man har også sammensat nogle gavekurve, ligesom Guldkop sagtens kan lave passende poser te og kaffe til fødselsdags- eller jubilæumsgaver.

Når vejret tillader det, er det også muligt at nyde teen, kaffen og kagen uden for butikken. Har man travlt kan man bestille både te og kaffe to-go.