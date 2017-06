Rasmus Walter på Gladsaxedagen

Årets Gladsaxedag 26. august byder på Rasmus Walter og spillemændene fra Folkeklubben. Du kan også opleve verdensteatret: Som søstre vi dele, og jazz gruppen Chris Tanner with Friends. Mød også dine politikere og oplev foreningslivets mange aktiviteter.

Lørdag 26. august vil Søborg Hovedgade og arealerne omkring Gladsaxe Rådhus igen summe af aktivitet, underholdning og politisk markedsstemning til Gladsaxe Kommunes årlige politik- og kulturdag, Gladsaxedagen.

Løjerne starter kl. 13, når borgmester Trine Græse (A) byder velkommen og ridser sit forslag til næste års budget op, inden det skal forhandles i Byrådet. Og der bliver masser at fylde timerne ud med for hele familien.

I år er der omkring 100 lokale foreninger og institutioner, der viser sig frem med spændende aktiviteter. Og når boderne og foreningsaktiviteterne lukker kl. 17, fortsætter underholdningen fra hovedscenen i Rådhushaven frem til kl. 22.

Popmusik med hjerte og jazz

Folkeklubben leverer popmusik til hjernen, når de går på scenen umiddelbart efter borgmesterens velkomsttale kl. 13. Gruppen udsendte i 2016 deres tredje album ”Slå flint!” og har dermed fuldendt deres trilogi, som er inspireret af Tennishelten Torben Ulrichs filosofi om det perfekte slag.

Årets musikalske hovednavn er Rasmus Walter, der i 2011 udgav sit første album som blandt andet indeholdt hittet ”Dybt vand”. Efterfølgende har Rasmus Walter leveret flere radiohits som ”På en dag som i dag” og ”Verden i Stå”. Rasmus Walter kan opleves på musikscenen i Rådhushaven kl. 21.00.

Du kan også høre jazz i topklasse Når Chris Tanner with Friends indtager scenen. Chris Tanner er født og opvokset i Australien og begyndte at spille clarinet som 15-årig. Han er nu flyttet til Danmark og spiller på Jazzscener i hele landet. Kl. 19 kan han høres på musikscenen i Rådhushaven.

Folkemødestemning med politisk debat

I Borgercafeen skaber vi vores helt eget Gladsaxe Folkemøde, når borgere og politikere debatterer aktuelle og højt prioriterede emner. Du vil også kunne besøge de tre politiske temaområder ’Hverdagsteknologi og sundhed’, ’Klima og upcycling’ og ’ Fremtidens skole’. Her kan du høre om Gladsaxe Kommunes indsatser og få en snak med medarbejderne på områderne.

Børneteater i bibliotekshaven

Kl. 14 kan du opleve verdensteatret: ”Som søstre vi dele” i Bibliotekshaven. Stykket handler om søstrene Nelly og Alice, som efter lang tids adskillelse, er sammen i mormors hus. De skal dele mormors ting imellem sig. Det går dog ikke helt som forventet, da minderne fra barndommen banker på. Teaterstykket er for børn fra 3 år.

Bibliotekshaven vil derudover være åben og fyldt med musik, teater, liv og kunstworkshops.

Tilmeld dig gratis SMS

Hvis du gerne vil følge med i, hvad der kommer til at ske på Gladsaxedagen i sommerens løb og på selve dagen, kan du allerede nu tilmelde dig en gratis SMS-tjeneste. Du skal blot sende ordet GLX i en SMS til 1245, så vil du i løbet af sommeren modtage nyt om, hvad du kan opleve på dagen.

Du kan også følge med i Gladsaxedagen 2017 på gladsaxe.dk/gladsaxedagen, hvor du blandt andet kan se og downloade programmet og et detaljeret kort over området og aktiviteterne.