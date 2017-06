Så er vi klar

På søndag går det løs. Klokken 10.30 skydes årets udgave af Gladsaxeløbet i gang. Så skal distancerne på enten 2, 5 eller 10 (2×5) km forceres i en passende tempo på ruterne ved Gladsaxe Stadion.

Deltagerne kan på lørdag mellem 10 og 14 hente deres startnumre hos Kvickly ved Buddinge Station.

-Den elektroniske tilmelding på nettet slutter onsdag klokken 09.00, og så går vi i gang med at tildele deltagerne deres løbsnumre, fortæller generalsekretær Per Seier fra FIG, der arrangerer løbet sammen med Nordea og Gladsaxe Bladet.

Skulle man i allersidste øjeblik få lyst til at være med, så kan det også lade sig gøre. Så kan man blive tilmeldt i en bod på stadion.

Filosofien med Gladsaxeløbet er at man skal få bevæget sig, få pulsen op og så ellers have det rigtig hyggeligt. Det er ikke forbudt at løbe hurtigt, og i nogle familier er der interne konkurrencer. Når sønnen kan bene fra far, så har det været en god dag.

Borgmester Karin Søjberg Holst (A) kommer og skyder løbet i gang.