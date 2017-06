Sådan bliver byggeriet

Som Gladsaxe Bladet kunne fortælle for nogle uger siden skal der opføres et stort ejendomskompleks på Vadstrupvej. Det drejer sig om 154 lejelejligheder samt et supermarked.

Byggeriet af boligerne igangsættes i sensommeren 2017 og forventes færdiggjort i løbet af 2019. Det er ejendomsfirmaet DADES, der opfører projektet i samarbejde med Sophienberg Gruppen, der har udviklet projektet. Bygningerne bliver med store altaner til alle lejligheder og gode parkeringsmuligheder. Lejlighederne bliver opført som de første i byudviklingsområdet Bagsværd Bypark og henvender sig til både unge og ældre, par samt familier. Boligerne vil bestå af 2-, 3- og 4-værelses lejligheder i varierende størrelser fra 75 m² -120 m².

”Vi glæder os over bolig- udviklingsprojektet i Bagsværd, som er placeret kun 200 meter fra Bagsværds bymidte og kan betegnes som et stærkt boligområde med en meget positiv demografisk udvikling med bl.a. S-tog, grønne områder, shoppingmuligheder og skoler i tæt afstand” siger Boris Nørgaard Kjeldsen, adm. direktør i DADES.

”Vi ser frem til, at vores visioner i forbindelse med udviklingen af det bynære industriområde i Bagsværd realiseres. Dette projekt er første etape i lokalplan Solhusene, og vi har store forventninger til samarbejdet med DADES om dette projekt og de efterfølgende etaper” siger Lars Bigom, adm. direktør i Sophienberg Gruppen.

DADES er et af Danmarks største privatejede ejendomsinvesteringsselskaber. Selskabet har mange års erfaring inden for ejendomsinvestering og -administration og har opbygget en af landets største og mest attraktive ejendomsporteføljer. Læs mere på www.dades.dk.

Sophienberg Gruppen A/S blev etableret i 2007 og har i dag projekter til en værdi på over en milliard kroner under udvikling. Vi ønsker at udvikle projekter til vores investorer og samarbejdspartnere som er økonomisk bæredygtige, har en blivende arkitektonisk værd, og som bidrager til udviklingen af samfundet. Læs mere på www.sophienberg.dk