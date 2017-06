SF fejrer cykelsti

Den 14. juni mødte aktive fra SF-Gladsaxe op på Triumfvej for at ønske trafikanterne til lykke med den nye cykelsti. SF delte foldere ud og fik en god snak med både cyklister og fodgængere, børn og voksne. Cykelstien gør det mere trygt at cykle på Triumfvej. SF-Gladsaxe har kæmpet hårdt for flere cykelstier i Gladsaxe gennem årene.

SF fejrer den nye cykelsti, fordi en ny opgørelse viser, at borgere i Gladsaxe cykler lidt mindre i de seneste år, mens biltrafikken er steget. – Det er dårligt nyt for trafiksikkerheden og for vores lokalmiljø. Og når vi bevæger os mindre er det også skidt for folkesundheden, siger Frank Hoedeman fra SF-Gladsaxe.

For SF er løsningen at få flere tilbage på cyklen med flere investeringer i endnu flere og langt bedre cykelstier, hvor rejsetiden er kortere og turen mere komfortabel, sikker og sjov.