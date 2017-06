Sikkerheden øges

Det går godt for kano- og kajaksporten i Danmark, og Gladsaxe Kano- og Kajakklub er ingen undtagelse. Medlemmerne strømmer til, så det er vigtigt med masser af godt udstyr. Og sikkerheden skal være i top.

Derfor var det dejligt for klubben, at Nordeafonden netop har skænket 89.000 til en ny ledsagebåd, der har fået navnet Jagtfalken.

-Vi døbte to kajakker i maj måned i forbindelse med standerhejsningen og nu to kajakker i juni.

Båden blev døbt af Casper Sørensen filialdirektør i Nordea Søborg.

Båden koster godt kr.100.000,- dertil har vi fået specialbygget en vogn så vi kan få båden i og op af vandet på en skånsom måde.

Båden skal bruges til træning af medlemmerne samt som sikkerhed ved vores onsdagsløb samt stævner på Bagsværd sø.

-Der er tilgang af 60+ og motionsroere, vi har stadigvæk plads til flere på børne/ungdomsholdet. Der er træning mandage og onsdage kl. 16.30 og man kan bare møde op, fortæller formand for idrætsudvalget, Martin Søndergaard.

-Vi havde inviteret medarbejderne fra Nordea Søborg til at prøve en tur i kajak og her kom motorbåden allerede i brug da der af de 6 der prøvede kajak var den en enkelt der faldt i vandet.