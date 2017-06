Sol, sommer og studenter

Sikken dejlig dag, det er i dag, hedder det i hippien Stig Møllers muntre sang. Det kunne årets første studenter helt sikkert tilslutte sig. I strålende solskin fra morgenstunden blev de første af Gladsaxes næsten 400 kommende studenter udklækket.

På Gladsaxe Gymnasium og Bagsværd Kostskole og Gymnasium var familie og venner dukket op for at lyk-

ønske studenterne. Der blev uddelt roser og blomster og andre mindeværdige gaver til studenterne. Der blev grinet, og der blev også grædt af glæde. Der blev uddelt chokoladeovertrukne jordbær og skænket champagne.

På Gladsaxe Gymnasium var årets første studenter fra almen studieforberedelse, hvor Emilie Marie Steenberg afsluttede med et 10-tal i historie og billedkunst, mens Kenan Nirwan Soliman var ovenud lykkelig for sit 4-tal i biologi og samfundsfag: – Uha, jeg frygtede det sidste fag, så jeg er meget glad.

Årets emne for almen studieforberedelse var ”Menneskets forhold til naturen”.

På Bagsværd Kostskole og Gymnasium tog årets første student opstilling under det store træ i skolegården,

og det var både biotekstudenter og mere traditionelle studenter, som blev hyldet af de mange fremmødte.

Som Stig Møller sang:

”Se på solen der skinner for dig,

selvom du i mørket ikke så,

at du var på vej,

Sikke’n dejlig dag det er i dag.”

Studenterne er på vej.

Ud i lyset. Ud i verden.

Ud i fremtiden.



Glade studenter fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

Fra venstre Amalie Schack (3. b samfundsfag),

Pernille Høpfner (3. c sprog og psykologi), Louise Kjøller (5. biotek) og

Frederikke Hjorth (3. a naturvidenskab).