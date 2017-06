Bridge Over Troubled Water – det gamle hit med Paul Simon og Art Garfunkel – er noget man sagtens kan brække halsen på rent sangmæssigt.

Men når man som sangerinden Maria Carmen Koppel i den grad har styr på sin stemme, så kan det blive en forrygende oplevelse at lytte til.

Og det var lige akkurat hvad der skete for de mange mennesker, der havde fundet vej til Buddinge Kirkes gospelkoncert i torsdags.

Maria Carmen Koppel lagde for med volume og intensitet efter at kirkens eget børnekor BJ Gospel og voksenkoret Ashira også havde leveret fine indslag. Maria Carmen Koppel sang numre af blandt andre Whitney Houston – (min hund hedder Whitney af lutter beundring, fortalte hun). Der var numre af Carole King og af hendes bror Benjamin og af hende selv.

Og det hele var godt, så det må vel have været som at høre en engel synge.





Foto: Kaj Bonne. Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk