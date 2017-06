Spillestedet bliver for alle

Du spurgte i Gladsaxe Bladet i sidste uge: Hvor er det nye spillested?

Planen er, at vores nye spillested åbner i august 2018. I denne uge har vi projektforslaget til spillestedet på Kultur, Fritids og Idrætsudvalgets dagsorden.

Det er korrekt, når du skriver, at det er et spillested fortrinsvist for unge. Sådan har politikerne i Gladsaxe besluttet, det skal være. Det er vigtigt for os, at de unge er engageret og involveret i udviklingen og driften af spillestedet – og det skal vi fokusere på.

Det er til gengæld ikke korrekt, når du skriver, at andre kulturforeninger kun kan få adgang til stedet, når de unge ikke kan. Ja – stedet er fortrinsvist for unge, Men andre brugergrupper skal også kunne bruge stedet. Det er ikke hensigten at udelukke nogle. Det er vigtigt, at vi får et levende spillested, der bliver brugt, er kendt i Gladsaxe og omegn og som kan give vore borgere gode kulturoplevelser.

Spillestedet skal ligge på bagsiden af Telefonfabrikken ud mod det grønne område. Der lægges op til, at det indrettes fleksibelt til både små og store arrangementer. Der vil selvfølgelig blive installeret lys- og lydudstyr af høj kvalitet.

Brugerne af spillestedet laver arrangementer i samarbejde med den kommende leder. Lederen skal koordinere aktiviteter og være sparringspartner for stedets frivillige arrangører. Planen er, at lederen ansættes til januar 2018, et halvt år før ibrugttagning, for så kan vedkommende være med til at opbygge en brugergruppe omkring stedet og involvere dem, der vil være med.

Jeg er sikker på, at vi får et fantastisk spillested og jeg ser frem til at komme til koncert i vores eget sted.

Katrine Skov (S)

Formand for Kultur, Fritid og Idræt i Gladsaxe