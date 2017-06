Spis bare løs

Hvis du har en yndlingssushi, så behøver du ikke at holde dig tilbage, når du besøger Nano Sushi, der åbnede for tre uger siden på Søborg Hovedgade 66.

– Vi kører et ad libitum-koncept, for det er vi en af de få sushirestauranter, der gør i området. Og da vi også er meget miljøbevidste, så opfordrer vi vores gæster til ikke at bestille mere end, hvad de kan spise, siger Chen fra Nano Sushi.

Er der for eksempel en særlig sushi, som du er helt vild med, så kan du bestille den lige så mange gange, som du har lyst til: – Sådan har mange børn det, så derfor holder vi også nogle fornuftige priser for de yngste, siger Chen.

– På vores hjemmeside kan man bestille sushi. Vi er netop på vej med fire specialtilbud på forskellige menuer, og så kan man også få take-away. Vores sushi er altid frisklavede, og vi bestræber os på at holde et højt kvalitetsniveau, siger Chen.

Du kan læse mere om den nye restaurant på www.nanosushi.dk